La campaña antigripal se adelanta y comenzará el 11 de marzo en todo el país

La provincia confirmó que el próximo 11 de marzo dará inicio la Campaña de Vacunación Antigripal, en sintonía con el calendario acordado a nivel nacional. La decisión fue definida durante el primer encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizado en la ciudad de Buenos Aires, donde autoridades sanitarias analizaron el escenario epidemiológico actual.

La ministra de Salud provincial, Judit Di Giglio, explicó que el adelantamiento responde al comportamiento que viene mostrando el virus de la gripe en el hemisferio norte, donde se registró un incremento en las internaciones en comparación con temporadas anteriores.

Si bien aún se estudia si esto se debe a cepas más agresivas o a una disminución en la cobertura de vacunación, se optó por anticipar la inmunización como medida preventiva.

El objetivo es lograr una mayor cobertura antes de la llegada del invierno, etapa en la que históricamente aumenta la circulación del virus.

La estrategia busca reducir complicaciones, hospitalizaciones y el impacto general que la gripe genera cada año en el sistema de salud.

La vacuna será gratuita y obligatoria para niños menores de dos años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personal de salud.

En tanto, quienes presenten enfermedades crónicas o factores de riesgo —como patologías respiratorias u oncológicas— deberán contar con indicación médica para acceder a la dosis.

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de que todas las personas incluidas en los grupos priorizados concurran a vacunarse en tiempo y forma, destacando que la inmunización temprana permite contar con defensas adecuadas antes del período de mayor circulación viral.