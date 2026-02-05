Impactante accidente vial en la zona del Autódromo de Río Grande

Un automóvil protagonizó un despiste y vuelco en horas de la tarde; sus ocupantes fueron derivados al hospital para controles médicos.

Un violento siniestro vial tuvo lugar este jueves cerca de las 18:30 horas en las inmediaciones del Autódromo de Río Grande, cuando un vehículo particular perdió estabilidad mientras circulaba en sentido sur–norte y terminó fuera de la calzada tras varios vuelcos.

Se trató de un automóvil Chevrolet Ónix en el que viajaba una pareja de adultos, que por motivos aún no determinados perdió el control del rodado, despistó y recorrió aproximadamente 35 metros hasta quedar detenido sobre la banquina. El episodio generó preocupación entre quienes transitaban por el sector debido a la magnitud del impacto.

De inmediato acudieron al lugar efectivos policiales y personal de emergencia, quienes resguardaron la zona y brindaron asistencia a los ocupantes. Ambos presentaban lesiones de distinta consideración, por lo que fueron trasladados al nosocomio local para su correspondiente atención médica.