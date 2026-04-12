Acuicultura con reglas claras: un modelo que busca equilibrio entre producción y ambiente

La presentación de un nuevo esquema para el desarrollo acuícola y pesquero marca un punto de inflexión en la planificación de esta actividad estratégica. La iniciativa propone un marco normativo que combina impulso productivo con controles ambientales rigurosos, apuntando a consolidar un crecimiento sostenido y responsable.

Según se explicó durante el lanzamiento, esta nueva etapa pretende brindar herramientas concretas para fomentar inversiones, generar empleo y aprovechar de manera eficiente los recursos hidrobiológicos disponibles. En ese sentido, se pone en valor la condición insular del territorio y sus ventajas sanitarias, consideradas claves para el desarrollo del sector.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es que no implica una flexibilización de los controles existentes, sino una reorganización institucional que permita aplicar las regulaciones con mayor previsibilidad, trazabilidad y eficacia. La implementación de la Evaluación Ambiental Estratégica será fundamental para definir en qué zonas podrán desarrollarse los proyectos, reforzando así los estándares de protección ambiental.

Asimismo, el nuevo régimen establece procedimientos más claros mediante plazos definidos, criterios objetivos y un sistema de ventanilla única que simplifica la gestión administrativa.

También introduce una diferenciación por escalas —artesanal, preindustrial e industrial—, con el objetivo de adaptar las exigencias a cada tipo de emprendimiento y evitar cargas desproporcionadas para los pequeños productores.

Por último, se ratifica la existencia de límites estrictos en áreas sensibles, donde no se permitirán desarrollos que comprometan los ecosistemas.

De esta manera, el modelo propuesto busca avanzar hacia una acuicultura ordenada, con reglas claras y un equilibrio entre desarrollo económico, control público y cuidado ambiental.