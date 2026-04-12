Disturbio y agresiones en una vivienda: intervención policial y dos aprehendidos

Un nuevo episodio de violencia doméstica requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Cuarta de Río Grande, tras una alerta por una riña en un domicilio de calle Los Sauces al 23.

Al arribar, el personal policial se encontró con una situación tensa y desbordada. Una mujer de 29 años, identificada como Noelia Gisel Borquez Soto, protagonizaba el conflicto en evidente estado de alteración. En medio del enfrentamiento, habría arrojado una botella que impactó contra otra mujer, ocasionándole lesiones, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un hombre de 25 años, Nicolás Lautaro Álvarez, intervino de manera violenta, agrediendo a una oficial policial.

Tras el ataque, intentó escapar del lugar, pero fue rápidamente reducido por los efectivos y también quedó detenido.

Ante las heridas registradas, se solicitó asistencia médica, haciéndose presente una ambulancia para la atención de los involucrados.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y se encuentra a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.