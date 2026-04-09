Debate en comisión sobre obras, digitalización y seguridad ciudadana

En el marco de una nueva reunión de comisión del Concejo Deliberante de Río Grande, se avanzó en el tratamiento de diversos proyectos vinculados a la obra pública, la innovación en la gestión y la seguridad ciudadana, con la participación de invitados que aportaron perspectivas técnicas al debate.

En este escenario, la concejal Vargas volvió a posicionarse como una de las principales impulsoras de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida en los barrios.

Entre sus propuestas, se destacan obras de cordón cuneta en distintos puntos de la ciudad y la designación de una calle con el nombre de Juan Delgado, expedientes que quedaron listos para su tratamiento en la próxima sesión.

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Además, promovió proyectos vinculados a la modernización del Estado, como la incorporación de códigos QR en espacios públicos y la implementación de un sistema de habilitación comercial digital, ágil y gratuito.

Por su parte, el concejal Bogado presentó una propuesta enfocada en la educación financiera y la prevención de delitos digitales.

Su proyecto de programa de finanzas seguras busca generar conciencia, especialmente entre los jóvenes, sobre el uso responsable de herramientas digitales como billeteras virtuales y la importancia de la ciberseguridad.

La iniciativa logró dictamen favorable y será debatida próximamente en el recinto.

La jornada reflejó el avance de propuestas concretas que combinan obras, innovación y formación ciudadana, con el aporte activo de los concejales en la construcción de soluciones para la comunidad.

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