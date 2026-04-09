Avanza el debate legislativo sobre la protección de la propiedad privada

El senador Agustín Pedro Coto encabezó una nueva instancia de análisis en torno al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el marco de un plenario conjunto entre las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La jornada, de carácter informativo, reunió a distintos actores con el objetivo de aportar miradas sobre la iniciativa.

Durante el encuentro, Coto, junto a la senadora Nadia Márquez, coordinó el desarrollo del debate, que contó con la participación de funcionarios nacionales y referentes institucionales. Entre ellos, expuso el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y posteriormente el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara.

El proyecto en discusión propone introducir modificaciones orientadas a reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, establecer mecanismos más ágiles para la restitución de inmuebles ocupados y endurecer los criterios vinculados a la declaración de utilidad pública.

En ese contexto, Coto remarcó la importancia de actualizar el marco normativo vigente, señalando que la propiedad privada constituye un derecho fundamental garantizado por la Constitución, tanto para ciudadanos argentinos como para quienes eligen radicarse en el país.

Finalmente, el legislador adelantó que el tratamiento de la iniciativa continuará en los próximos días, con la intención de profundizar el análisis y dar lugar a la participación de todas las voces involucradas.