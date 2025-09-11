Se realizó la final provincial de Gimnasia Artística en Ushuaia

La Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego llevó adelante la final provincial de los Juegos Fueguinos de Gimnasia Artística en las instalaciones de la Academia Shenukenk, en la ciudad de Ushuaia.

Con la presencia de gimnastas de las diferentes escuelas de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande; se definieron las colocaciones finales de la disciplina en su edición 2025.

En Nivel 1, el primer puesto quedó en manos de la Escuela Municipal de Ushuaia, cuyo equipo estuvo compuesto por Amancay Di Mare Torrelio, Alma Ibarra y Morena Jazmín; en tanto que, en su primera participación en los Juegos, la Escuela Municipal de Tolhuin (Ximena Carrera – Lourdes Walter – Damafis Abigail Bellafronte) concluyó en el segundo puesto de la jornada deportiva y la Escuela de Río Grande (Delfina Villarroel – Angeliar Mabeco – Umma González) fue tercera en las posiciones finales.

En Nivel 2, el equipo de la Escuela Municipal de Río Grande, conformado por Martina Diaz, Renata Lobos y Rebeca Oyarzo, se consagró campeón provincial de los Juegos Fueguinos 2025, mientras que la Academia Shenukenk (Josefina García Flores, Matilde Dawson y Malena Castronuovo).

«Estamos muy conformes con el desarrollo de los Juegos Fueguinos que van entrando en su etapa de culminación. Aún nos restan algunos deportes por definir los campeones provinciales; pero por la participación, el desempeño en cada ciudad y el espacio deportivo brindado, la reflexión que hacemos es altamente positiva», expresó el director provincial de Desarrollo Deportivo, Agustín Bleuer.

La continuidad de las finales provinciales se producirá a lo largo del mes de septiembre.