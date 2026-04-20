Nuevos DNI y pasaportes: más seguridad y tecnología para la identificación

Ya se encuentran en vigencia los nuevos formatos de Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte, disponibles en todos los registros civiles. Estas actualizaciones incorporan mejoras tecnológicas orientadas a reforzar la seguridad y optimizar los procesos de verificación de identidad tanto dentro del país como en el exterior.

El nuevo DNI presenta innovaciones relevantes: está elaborado en policarbonato multicapa, cuenta con grabado láser, microtextos, imágenes ocultas y elementos visibles mediante luz especial. Además, incluye un chip sin contacto que almacena datos biométricos encriptados, lo que permite agilizar controles migratorios y fortalecer la protección de la identidad.

Cabe destacar que no es necesario renovar el DNI hasta su fecha de vencimiento. En el caso de menores, las actualizaciones obligatorias deben realizarse entre los 5 y 8 años, y luego a los 14. El costo del DNI es de $10.000 en su versión estándar, con un plazo estimado de entrega de 35 días, y de $26.000 en modalidad exprés, con una demora aproximada de 15 días hábiles.

Por su parte, el nuevo pasaporte también suma avances en materia de seguridad. Está confeccionado en policarbonato, con los datos personales grabados mediante láser en lugar de impresos, e incorpora un chip electrónico que permite validaciones automatizadas en aeropuertos. Además, cuenta con nuevas medidas de protección como tintas variables e imágenes especiales.

El documento tiene 34 páginas —dos más que la versión anterior— y sus primeras hojas están fabricadas en policarbonato, lo que mejora su durabilidad. Al igual que el DNI, no es obligatorio renovarlo si se encuentra vigente.

En cuanto a los valores, el pasaporte tiene un costo de $100.000 en modalidad regular y de $200.000 en versión exprés. En todos los casos, los pagos pueden realizarse a través de medios electrónicos como QR, Mercado Pago, tarjetas de crédito o débito, y enlaces de pago, ya que no se acepta efectivo.

Para realizar estos trámites o recibir asesoramiento, las personas pueden acercarse al registro civil más cercano, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:00, con atención por orden de llegada.