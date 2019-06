Cámara de Comercio: Con los haberes de julio comercio cobra el incremento y el SAC

Con los salarios de julio, los empleados de comercio cobrarán además el aumento y el medio aguinaldo. Se trata del 30 por ciento a nivel nacional además de un 4,5% bimestral en todo lo que es el Básico y el Presentismo, más las asignaciones no remunerativas que corresponden a este 4,5% bimestral con un acuerdo de un complemento zonal. “Nuestros afiliados hacen un esfuerzo tremendo ya que deben afrontar los aumentos de salario en un contexto de caída de ventas”, observó José Luís Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias se refirió por FM La Isla sobre el acuerdo alcanzado con el CEC.

“Se tuvo que acordar con el gremio la aplicación de las sumas de no remunerativas en una parte del período como está contemplado en el acuerdo nacional que se ha hecho en escalas; es decir, lo que técnicamente se trató de trasladar es la parte no remunerativa para que no incida tanto en los aportes de todos los meses hasta el mes de octubre, para mitigar el impacto”, explicó el dirigente mercantil.

En este sentido, Iglesias añadió que la modalidad de aplicación “comienza a regir a partir del mes de mayo; ahora cuando se paguen los haberes en julio, con el aguinaldo también tendría que contemplarse el aumento del diferencial de mayo y el de junio, más el aguinaldo correspondiente y es por eso que desde hace unos dos meses venimos hablando con el Banco de Tierra del Fuego y con la gente del Banco Nación para crear líneas contingentes para la ayuda del pago de este aumento porque estábamos previendo que se iba a ser difícil el pago de este aumento por los montos”.

Recordó que el BTF ya implementó el pasado año –en julio y diciembre- líneas de apoyo para afrontar estos pagos. “Es más simple la implementación en cuanto a los trámites de papeles y está atado a la cantidad de dinero que necesitaría para cumplir obligaciones de ese período; es decir, está en relación directa con la planta del personal de cada comercio -de los haberes que pague- y después la tasa varía entre el Banco de Tierra del Fuego y el Banco Nación en 39 a 45 por ciento”.

“Es un monto bastante importante ambos aumentos, el del mes anterior y este, además del medio aguinaldo porque estamos hablando de un salario, además del medio aguinaldo y más un 20 por ciento más, esa es la proporción, así que es complicado. Pero lo que nosotros tenemos que contemplar también, es la situación general del sector, aunque hay un aspecto que es la parte tributaria; nosotros tenemos que pagar el famoso 931 que tiene toda la carga que tienen los salarios y esa es la parte que se nos hace difícil porque sabemos que necesariamente nuestros afiliados hacen un esfuerzo tremendo ya que deben afrontar los aumentos de salario en un contexto de caída de ventas”, observó Iglesias.

Asimismo dejó patente la paradoja entre “excepcionalmente liquidar stocks y seguir abiertos porque no se pueden cerrar porque el comerciante no estaría en condiciones de indemnizar o suplantar personal ni otras medidas. Es toda una situación”, describió.

También, el Presidente de la Cámara de Comercio confió que “en las reuniones con el gremio (el CEC) estuvimos analizando distintas situaciones, algunos paliativos frente a preventivos de crisis; pero lo que no podemos obviar es esta manda a nivel nacional donde se fija un aumento en un porcentaje para todo el país, nosotros judicialmente, para decirlo de una forma simple, cualquier planteamiento que hagamos pensamos que no vamos a tener suerte y entonces, lo que tratamos de hacer, es ver de qué forma morigeramos el impacto y hacerlo distribuido en el tiempo, porque no vemos una alternativa más válida para ayudar a los empleados de comercio”.