Von der Thusen pidió conocer el nivel de endeudamiento de los trabajadores fueguinos

El legislador Raúl Von Der Thusen presentó un nuevo proyecto de resolución con el objetivo de obtener información precisa sobre el nivel de endeudamiento que mantienen trabajadores estatales y privados de Tierra del Fuego con el Banco de la Provincia.

La iniciativa busca determinar cuánto de los ingresos mensuales de los trabajadores se encuentra comprometido en créditos, refinanciaciones, saldos de tarjetas de crédito, intereses y otras obligaciones financieras.

Von Der Thusen manifestó su preocupación por el crecimiento de las deudas y sostuvo que resulta necesario contar con datos concretos que permitan dimensionar el impacto que tienen estas obligaciones sobre los salarios de las familias fueguinas.

En ese sentido, señaló que el endeudamiento debe ser analizado en relación con los ingresos, especialmente en un contexto caracterizado por salarios que, según planteó, pierden capacidad de compra frente al incremento de los alimentos, los servicios y otros gastos esenciales.

El legislador también hizo referencia a indicadores nacionales. Mencionó información del Banco Central que señala que la irregularidad de las financiaciones a las familias llegó al 12,8% en mayo de 2026, mientras que en las billeteras virtuales se acerca al 30%.

A esto sumó el dato del INDEC referido a la Canasta Básica Alimentaria, que registró una suba interanual del 36,2% durante ese mismo mes.

Si bien aclaró que estas cifras corresponden al escenario nacional y no reflejan necesariamente la situación específica de Tierra del Fuego, consideró que permiten observar un deterioro en la capacidad de pago de los hogares y una mayor presión sobre los ingresos.

Von Der Thusen advirtió que, ante la insuficiencia de los salarios para cubrir los gastos cotidianos, muchas familias recurren a préstamos, financiación de tarjetas y distintas alternativas de crédito para poder llegar a fin de mes, generando un proceso de endeudamiento que puede profundizarse con el paso del tiempo.

Según explicó, la información que se obtenga a través del pedido de informes será utilizada como base para avanzar en una futura iniciativa legislativa destinada a abordar esta problemática.

El parlamentario indicó además que ya comenzó a mantener conversaciones con representantes de trabajadores estatales y privados, con la intención de ampliar el diálogo y recibir aportes antes de definir el contenido definitivo del proyecto.

Finalmente, remarcó la necesidad de contar con información concreta y escuchar a los distintos sectores para diseñar una herramienta que permita reducir el nivel de endeudamiento y favorecer que una mayor proporción de los ingresos permanezca en los hogares y se vuelque al circuito económico local.