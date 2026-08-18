Nuevo pedido de informes sobre el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva

El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó un nuevo pedido de informes para solicitar precisiones sobre el funcionamiento y la administración del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

La iniciativa plantea una serie de interrogantes vinculados con el manejo de los recursos, los proyectos financiados y las decisiones adoptadas desde la puesta en marcha de esta herramienta destinada a impulsar la diversificación productiva de Tierra del Fuego.

El requerimiento contempla 26 puntos y busca que la información solicitada sea acompañada por documentación que permita verificar los datos aportados y conocer el destino de los fondos involucrados.

Entre los temas incluidos se encuentra la integración del Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina, tanto en su conformación actual como histórica. También se pretende conocer las designaciones, funciones y normas relacionadas con sus integrantes.

Otro de los aspectos sobre los que se solicitan explicaciones está relacionado con los contratos, consultorías y servicios de asesoramiento realizados en el marco del fondo desde su creación.

El pedido también apunta a obtener un detalle de los recursos disponibles, el patrimonio del fondo y la situación de los proyectos que fueron presentados. En particular, se consulta cuáles fueron aprobados, rechazados o permanecen pendientes de evaluación.

A su vez, se incorporaron preguntas sobre los controles y auditorías efectuados por organismos nacionales, con el objetivo de conocer si existieron observaciones y cuáles fueron las respuestas adoptadas frente a eventuales señalamientos.

Araujo también puso el foco en los resultados concretos alcanzados por el fondo en materia de desarrollo productivo. En ese sentido, busca información sobre el impacto de los proyectos ejecutados en las distintas ciudades de la provincia.

El legislador incluyó además consultas sobre los mecanismos implementados para garantizar transparencia y evitar posibles conflictos de intereses entre quienes participan de la administración del fondo.

Finalmente, el pedido plantea interrogantes sobre el futuro de esta herramienta a partir de los cambios registrados en el esquema de aportes. La intención es conocer cómo se proyecta la continuidad del fondo y qué recursos estarán disponibles para sostener nuevas iniciativas productivas.

Con esta presentación, Araujo vuelve a solicitar información sobre una herramienta considerada estratégica para la diversificación económica de Tierra del Fuego. El planteo busca contar con mayores precisiones sobre la administración, los recursos utilizados y los resultados obtenidos desde su creación.