Aumenta la cantidad de fueguinos que dependen exclusivamente de la salud pública

La cantidad de personas sin obra social ni prepaga en Tierra del Fuego registró un incremento significativo y alcanzó en junio las 72.000 personas, de acuerdo con los datos del Plan SUMAR.

La ministra de Salud, Judith Di Giglio, señaló que se trata de una cifra inédita para la provincia, ya que durante los últimos años el padrón se había mantenido por debajo de los 60.000 beneficiarios.

El crecimiento del registro tiene un impacto directo en la atención sanitaria. De las 72.000 personas incluidas en junio, unas 30.000 concurrieron al sistema público para realizar al menos una consulta durante ese mes.

La situación se desarrolla en un contexto de mayores costos para sostener la atención y de una disminución de determinados recursos provenientes de Nación. Entre las principales preocupaciones aparece la continuidad del programa Remediar, cuyo último envío de botiquines a la provincia estaría previsto para septiembre.

El incremento también se refleja en el gasto destinado a medicamentos y tratamientos de alta complejidad. Actualmente, 79 personas del padrón atraviesan tratamientos oncológicos o requieren medicamentos de elevado costo, con una inversión estimada en alrededor de $500 millones mensuales.

Ante este escenario, el sistema sanitario provincial enfrenta el desafío de responder a una demanda creciente y garantizar el acceso a medicamentos y prestaciones para quienes no cuentan con otra cobertura.

La evolución del padrón del Plan SUMAR se convierte así en un indicador del aumento de la población que depende del sistema público y de la presión financiera que esta situación genera sobre los recursos destinados a salud.