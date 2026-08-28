El Natatorio “Eva Perón” vuelve a contar con actividades desde el lunes

Las actividades en el Natatorio Municipal “Eva Perón” se retomarán a partir del lunes 31 de agosto, con la reapertura del chapotero y la pileta mediana para las propuestas que se desarrollan habitualmente en estos espacios.

Para quienes deban completar la revisación médica previa, habrá atención este jueves 27 y viernes 28 de agosto, de 7 a 21 horas, en las instalaciones del natatorio.

Con esta reapertura, vuelven a ponerse a disposición de la comunidad diferentes alternativas vinculadas al deporte, la recreación y el aprendizaje, destinadas a fomentar la actividad física y el encuentro en espacios públicos.