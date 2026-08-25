Río Grande fue sede del inicio del Torneo Provincial de Tiro Deportivo

Con una importante participación de deportistas, comenzó en Río Grande el Torneo Provincial de Tiro Deportivo, una competencia que se desarrollará a lo largo del segundo semestre del año y que contempla cinco fechas presenciales.

La primera jornada tuvo lugar en el Polígono de Tiro de la Policía Provincial, donde los participantes pudieron competir en distintas modalidades y poner a prueba precisión, técnica y velocidad.

El certamen incluye tres disciplinas principales: Tendido a 50 metros con mira telescópica, Tiro FBI y Tiro Dinámico, esta última como modalidad de iniciación al tiro práctico de IPSC. También se incorporó, de manera opcional, la categoría de Tiro de Precisión a una mano.

Desde la Asociación de Tiro Deportivo destacaron el balance positivo de esta primera fecha y valoraron la continuidad de una competencia que busca consolidar la práctica de esta disciplina en la provincia.

Adrián Dávila, presidente de la institución, resaltó especialmente el trabajo sostenido que se viene realizando para promover el tiro deportivo y generar espacios de formación para las nuevas generaciones.

En ese sentido, explicó que la actividad no solo contempla la participación de deportistas adultos, sino que también existe una Escuela de Tiro Olímpico destinada a los más jóvenes.

La competencia tendrá nuevas jornadas durante los próximos meses, permitiendo que los participantes sumen experiencia y acumulen resultados a lo largo del campeonato.

El desarrollo del torneo también representa una oportunidad para fortalecer la actividad deportiva vinculada al tiro, ampliar la participación y acompañar el crecimiento de quienes se están iniciando en esta disciplina.

Con la primera fecha ya concretada, la organización trabaja en las próximas jornadas que formarán parte del calendario previsto para el segundo semestre.

El objetivo será sostener la participación y darle continuidad a una propuesta que combina competencia, formación y desarrollo deportivo en Río Grande.