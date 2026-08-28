Río Grande tendrá un programa preventivo para evitar congelamiento de cañerías

El Concejo Deliberante de Río Grande aprobó una nueva ordenanza destinada a prevenir uno de los problemas que se repite durante cada temporada invernal: el congelamiento de las conexiones de agua en los hogares.

La iniciativa fue presentada por la concejal Florencia Vargas y establece la creación del “Programa Municipal de Saneamiento Sanitario para la Prevención del Congelamiento de Agua”, una herramienta que busca anticiparse a las emergencias mediante trabajos de acondicionamiento en las viviendas.

El proyecto contempla un sistema de “Esfuerzo Compartido”, mediante el cual se dividirán las responsabilidades entre el Estado y los vecinos. La mano de obra para realizar tareas de saneamiento, aislamiento térmico y adecuación de las instalaciones estará a cargo del Municipio, mientras que los beneficiarios deberán aportar los materiales necesarios.

Los trabajos podrán ser ejecutados por personal municipal o mediante cooperativas de trabajo de la ciudad. Para acceder al programa se creará un registro de vecinos que necesiten realizar este tipo de intervenciones preventivas.

La intención es comenzar con las tareas antes de la llegada de las temperaturas más bajas, especialmente en aquellos domicilios que presentan antecedentes de congelamiento en sus conexiones.

La necesidad de avanzar con una política de estas características quedó expuesta durante el último invierno, cuando se registraron más de 400 intervenciones de emergencia relacionadas con conexiones externas afectadas por las bajas temperaturas.

Vargas destacó que el objetivo es modificar la modalidad de respuesta frente a este tipo de situaciones, priorizando la prevención por sobre la atención de los daños una vez producidos. Además, señaló que el congelamiento puede generar roturas de cañerías y gastos que terminan recayendo sobre las familias.

La nueva normativa también apunta a optimizar los recursos destinados a las emergencias invernales. La planificación anticipada de las obras permitiría reducir la cantidad de reclamos y evitar intervenciones urgentes durante los períodos de temperaturas extremas.

De esta manera, Río Grande contará con una herramienta específica para abordar una problemática vinculada directamente con sus condiciones climáticas, buscando garantizar la continuidad de un servicio esencial y reducir el impacto económico y cotidiano que provoca el congelamiento de las instalaciones de agua.