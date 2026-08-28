El Banco de Tierra del Fuego amplía las opciones de asistencia y reordenamiento financiero

El Banco de Tierra del Fuego puso en marcha nuevas herramientas destinadas a brindar asistencia económica y facilitar el reordenamiento de las obligaciones financieras de las familias fueguinas.

Entre las novedades se encuentra la línea Asistencia de Acompañamiento con Disponibilidad Inmediata, de libre disponibilidad y orientada a cubrir necesidades financieras de corto plazo. Permite acceder a montos de hasta $4.000.000, con una tasa desde el 59,50% TNA y un período de hasta tres meses de gracia para el pago de capital e intereses.

A su vez, se incorporaron nuevas alternativas de readecuación y refinanciación de deudas, destinadas a clientes que buscan reorganizar sus compromisos con la entidad. Las condiciones contemplan tanto a quienes registran atrasos de entre 1 y 60 días como a aquellos que se encuentran al día, pero destinan una proporción elevada de sus ingresos al pago de obligaciones bancarias.

Para definir las condiciones, se establece una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de cada cliente, con el objetivo de contemplar especialmente las situaciones de mayor vulnerabilidad.

En el caso de clientes que al 31 de julio registraban atrasos de hasta 60 días, las nuevas líneas ofrecen tasas desde el 39% TNA, plazos de hasta 72 meses y hasta seis meses de gracia.

También se contemplan alternativas para clientes que se encuentran en situación normal, sin atrasos, cuyo acceso estará determinado por la relación existente entre sus ingresos mensuales y el nivel de compromisos financieros.

Por otra parte, para quienes atraviesan una situación de mora superior a los 60 días al 31 de julio, se habilitan opciones de refinanciación con plazos de hasta 10 años y hasta seis meses de gracia antes de comenzar a afrontar la nueva obligación.

En este segmento, la tasa será del 45,92% TNA para quienes acreditan sus haberes en el Banco de Tierra del Fuego, mientras que para quienes no realizan la acreditación de haberes la tasa será del 50,12% TNA.

Las nuevas herramientas buscan ofrecer distintas alternativas según la situación financiera de cada cliente y facilitar el cumplimiento de sus compromisos mediante condiciones diferenciadas.