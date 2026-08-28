Plan de desendeudamiento: nuevas medidas para aliviar las finanzas de las familias fueguinas

El gobernador Gustavo Melella anunció un conjunto de medidas orientadas a reducir el peso de las deudas y brindar mayor alivio económico a las familias y trabajadores que perciben sus haberes a través del Banco de Tierra del Fuego.

La propuesta contempla alternativas diferenciadas según la situación financiera de cada cliente. Para quienes registren atrasos de 60 días o más, se prevé la posibilidad de refinanciar las obligaciones por un período de hasta diez años, con seis meses de gracia y una reducción en las tasas de interés.

En tanto, aquellas personas que aún mantienen sus pagos al día, pero destinan una parte importante de sus ingresos al cumplimiento de sus compromisos, podrán acceder a una nueva línea de crédito. En estos casos se contemplan tres meses de gracia, durante los cuales no deberán afrontar ni las cuotas del préstamo anterior ni las correspondientes al nuevo financiamiento.

A estas medidas se suman beneficios destinados a facilitar el acceso a productos de consumo cotidiano. Entre ellos se encuentran planes de hasta tres cuotas sin interés para alimentos y artículos esenciales en comercios de cercanía, mientras que para medicamentos y productos vinculados a la salud se ofrecerán hasta diez cuotas sin interés, junto con un reintegro del 10%.

Según se explicó, el objetivo central es reducir la presión que las obligaciones financieras generan sobre los ingresos familiares, favorecer el consumo y acompañar a los comercios locales, contribuyendo también a preservar los puestos de trabajo.

Los detalles de cada alternativa serán comunicados formalmente en los próximos días. Las sucursales del Banco de Tierra del Fuego estarán disponibles para brindar asesoramiento y evaluar las opciones correspondientes a cada situación.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la iniciativa busca generar un alivio financiero concreto para las familias fueguinas y facilitar el acceso a herramientas que permitan ordenar sus compromisos económicos.