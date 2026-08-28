Buscan proteger 504 hectáreas del sector de las Termas de Tolhuin

Tolhuin dio un nuevo paso hacia la creación de una reserva municipal en el sector de las Termas, a partir de la finalización de las instancias de participación comunitaria que permitieron avanzar en la elaboración del proyecto de ordenanza.

La propuesta establece una superficie protegida de 504 hectáreas e incorpora dentro de sus límites las 40 hectáreas donde se encuentran las piletas. El proyecto apunta a generar un marco de preservación y ordenamiento para un área de relevancia ambiental y turística para la ciudad.

Según explicó el coordinador de Turismo y Producción, Alejandro Pfoh, el texto fue construido mediante un proceso que reunió a profesionales, instituciones, estudiantes y vecinos interesados en aportar al desarrollo de la iniciativa.

Las últimas reuniones permitieron revisar y ajustar diferentes artículos surgidos de las mesas de trabajo. Una de ellas estuvo abierta a la comunidad, mientras que la otra convocó a estudiantes y personas especialmente invitadas.

Con la etapa participativa ya finalizada, resta avanzar con la presentación formal del proyecto ante el Concejo Deliberante, donde continuará su tratamiento para definir la posible creación de la reserva municipal