Gustavo Melella recorrió el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Kaupén

El gobernador Gustavo Melella recorrió las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Kaupén, en Ushuaia, recientemente inaugurado, donde conoció las actividades que se desarrollan para acompañar a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

Durante la visita, Melella estuvo acompañado por autoridades de distintas áreas y pudo conocer el funcionamiento del espacio, destinado al cuidado, la protección, la estimulación y el desarrollo integral de las infancias.

El CDI cuenta con instalaciones nuevas y espacios especialmente preparados para brindar atención a los niños y niñas, además de acompañar a sus familias en una etapa clave del crecimiento.

Durante el recorrido se destacó la importancia de contar con equipos interdisciplinarios y profesionales especializados que permitan complementar las tareas de cuidado con propuestas de estimulación y acompañamiento integral.

El ministro de Educación, Pablo López Silva, valoró el funcionamiento del nuevo espacio y remarcó que el CDI representa una herramienta que trasciende el cuidado cotidiano, al incorporar acciones vinculadas con el desarrollo y la estimulación infantil.

Por su parte, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, resaltó la importancia de generar políticas y espacios destinados a acompañar a las familias durante los primeros años de vida.

En el marco de la recorrida también se compartieron detalles del dispositivo “Primeras Aventuras”, una propuesta que acerca herramientas de juego, acompañamiento y desarrollo a las familias.

De esta manera, el Centro de Desarrollo Infantil del barrio Kaupén se consolida como un espacio destinado a brindar atención integral a las infancias y fortalecer el acompañamiento a las familias de Ushuaia.