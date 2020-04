“No tienen protagonismo político y eso les duele”

La concejal Miram “Laly” Mora del Bloque Forja-Todos contestó sobre los reclamos de coparticipación realizados por el municipio y se refirió a los dichos del funcionario Gastón Díaz.

“En cuanto a coparticipación nosotros hemos tenido la información detallada por parte de gobierno, de la deuda que está reclamando el municipio. Estamos a 30 días, a mes vencido viene pagando el gobierno de la provincia, y no nos olvidemos que se puso al día con la deuda que se venía arrastrando de 500 millones. El gobierno no está negando este atraso, pero no nos olvidemos que hay muchas cosas mas que tiene que debe hacer el gobierno de la provincia, y esto no es una justificación sino que es una explicación clara para lo que está sucediendo y lo que están reclamando”.

“Sabemos que el gobierno de la provincia a contestado las cartas documento al municipio con todas las fechas en que les hizo el envío de dinero. Lo que están reclamando ahora es la ultima quincena de marzo, el gobierno de la provincia envía el dinero la primer quincena del mes y la segunda, y así todos los meses. La coparticipación no es de 300 millones de pesos, gobierno está girando por mes 160 millones, a razón de 80 millones por quincena. Tengo las fechas, de acuerdo a esos informes, 7 de febrero, 4 de marzo, 3 de abril, todos pagos del 2020 y además dice sin respuesta de recepción. Esto ha sido enviado directamente al correo de Diego López, a cargo de finanzas del municipio”.

“La única prueba para conocer la realidad ante el reclamo son los documentos oficiales, nop se puede recibir un reclamo si venís con la libreta del almacén. Por eso digo, tenemos la respuesta de la carta documento al gobierno de la provincia, y le estamos solicitando lo mismo a los 5 concejales, que representan al oficialismo del municipio, se lo estamos pidiendo al municipio, pero no contestan. Nos enteramos como ustedes y a través de ustedes, esa es la realidad.

“Necesitamos la información oficial, por eso digo, no me puedo manejar con la libreta del carnicero, o un excel, diciendo me debés tanta plata. Nadie está diciendo que no vamos a acompañar el reclamo, porque es nuestra obligación, como lo fue siempre, nosotros no llegamos hace 3 meses acá. Estuve 4 años defendiendo y peleando por la autonomía municipal, por el pago de la coparticipación, por la cantidad de atraso que tenían, contra el intento de quitarle mas fondos al municipio con los impuestos inmobiliarios, y los que hoy están en el municipio, o algunos concejales, que fueron funcionarios del gobierno provincial anterior, nunca reclamaron nada. Pero ahora descubrieron a la ciudad de Río Grande, ahora plantean este reclamo, pero cuando fueron diputados o funcionarios de la gestión anterior nunca jamás acompañaron un solo reclamo del municipio de Río Grande por la coparticipación. Casi a la fuerza algunos concejales firmaron una minuta de comunicación del Concejo Deliberante reclamando por esto. No tienen protagonismo político y eso les duele, por eso hacen esto. Y no estamos en la misma situación, la situación que ellos plantean no es la cierta, por eso solicitamos información tanto al gobierno de la provincia como al municipio para ver los números reales. Repito, necesitamos información oficial para manejarnos”.

Consultada sobre el planteamiento de destitución del gobernador, por este tema aclaró:

“Traer al presente una parte triste que vivió nuestra provincia. Pero lo que más me sorprende es que alguien que pertenece al sector del peronismo, alineado al peronismo a nivel nacional, que hizo campaña junto a Alberto y Cristina, que durante cuatro años hablaron de persecución política de intentos de desestabilización, ahora plantear esto”.

“Los peronistas estamos dentro de un sector que ha sido perseguido, un sector al que han tratado de proscribir desde sus inicios hasta la actualidad, por eso no podemos hablar de destitución en plena democracia”.

“No estoy a la altura del funcionario municipal para decirle que es un miserable en sus declaraciones. No lo puedo hacer, pero la historia tiene memoria y el colectivo también, y tratar de borrar el pasado en esta actualidad donde nadie resiste un archivo, nos hace preguntar: ¿cuándo defendemos los derechos?, ¿según la camiseta política o el cargo que se ocupe?, porque recuerdo el aporte solidario obligatorio, defendido y festejado por este funcionario; el paquete de leyes; criticando el acampe de los trabajadores en Ushuaia, despedir a talleristas, a planes”, recordó.

Pero reiteró que los dichos de Gastón Díaz son lamentables, “Díaz estuvo en la gestión de Bertone y nadie quitó más derechos, y nos tiró a la ruina, y nos endeudó, como lo hizo la gestión de la que él participó, y jamás dijo una sola palabra en ese momento por la coparticipación a los municipios, porque no les importaba lo que pasaba en los municipios”.

“Los reclamos de prioridades y los derechos no deben ser meramente discursivos y utilizados según el cargo, lugar o sector que se ocupe, eso es por demás contradictorio y baja el nivel de discusion y respeto. Eso es oportunismo político, es campaña, son camaleones, caranchos políticos, y olvidan que son esclavos de sus propias palabras, demostrando que el único interés que los moviliza es el personal”.

“Resulta preocupante que este tipo de declaraciones surjan de un sector peronista”, insistió Mora.