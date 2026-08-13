Gran Premio de la Hermandad: amplio operativo de seguridad y cortes de circulación

La 51ª edición del Gran Premio de la Hermandad se disputará entre el 14 y el 16 de agosto, con un recorrido que unirá Río Grande y Porvenir en una nueva celebración de una de las competencias automovilísticas más tradicionales de la Patagonia.

Para acompañar el desarrollo de la carrera se desplegará un amplio operativo de prevención, seguridad y asistencia, con la participación de organismos vinculados a la protección civil, seguridad, salud, tránsito, emergencias, bomberos y fuerzas nacionales, además de las instituciones organizadoras.

El dispositivo contempla controles de circulación, asistencia ante posibles emergencias y medidas destinadas a resguardar tanto a los pilotos y equipos como al público que se acerque a los distintos sectores del circuito.

También se dispusieron horarios especiales para los pasos fronterizos San Sebastián Argentino y San Sebastián Chileno durante las jornadas de competencia.

HORARIOS DE FRONTERA

Viernes 14 de agosto: la salida del país estará habilitada de 08:00 a 23:40, mientras que el ingreso se permitirá entre las 08:00 y las 00:00. La modalidad responde a los procedimientos aduaneros que deben cumplir los vehículos de competición, que deberán ser declarados como tales y trasladados mediante carros, bateas o lanza fija. Cada auto de carrera podrá contar con un único vehículo de auxilio debidamente identificado.

Sábado 15 de agosto: la reapertura está prevista entre las 05:00 y las 08:00, condicionada al paso del vehículo barredor. La salida del país permanecerá habilitada hasta las 23:40 y el ingreso hasta las 00:00.

Domingo 16 de agosto: la reapertura también será entre las 05:00 y las 08:00, sujeta al paso del vehículo barredor. La salida del país estará permitida hasta las 21:40 y el ingreso hasta las 22:00.

En el sector argentino, el sábado 15 de agosto se dispondrán cortes de circulación desde las 10:00 en el cruce Chorrillos–RN3 y en el cruce La Arcillosa–RN3–Puente La Arcillosa.

El domingo 16, jornada correspondiente a la segunda etapa, el primer vehículo está previsto para las 09:00. Los cortes en los cruces La Arcillosa–RN3–Puente La Arcillosa y Chorrillos–RN3 comenzarán a las 06:30.

En el sector chileno, el sábado 15 los cortes comenzarán a las 06:30 entre Porvenir y Onaisin, en ambos sentidos. A las 08:00 se interrumpirá la circulación entre Onaisin y Don Lalo y se establecerá el cierre total de frontera en ambos sentidos.

Para el domingo 16, las restricciones comenzarán a las 07:00 entre Don Lalo y Onaisin. Desde las 08:00 se interrumpirá la circulación entre Onaisin y Porvenir, además del tramo Porvenir–Don Lalo, con cierre total de la frontera en ambos sentidos.

Se recomienda a quienes deban transitar por las zonas afectadas organizar sus recorridos con anticipación, respetar los horarios establecidos y seguir las indicaciones del personal encargado del operativo.

Las restricciones tienen como objetivo preservar la seguridad durante el paso de los competidores y permitir que la competencia se desarrolle con normalidad, en una edición que nuevamente reunirá a representantes de Argentina y Chile a través de una histórica tradición deportiva.