Aires del Sur avanza en la puesta a punto de su planta para retomar la producción

La planta de Aires del Sur atraviesa una etapa de preparación con vistas al reinicio de su actividad productiva. En ese marco, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, y el secretario de Representación Política, Federico Giménez, recorrieron las instalaciones junto a trabajadores y al concejal Federico Runin.

Durante la visita, los representantes dialogaron con los trabajadores sobre los avances alcanzados, las expectativas generadas por el posible regreso de la producción y los desafíos que todavía quedan por delante para completar el acondicionamiento de la planta.

Actualmente se llevan adelante distintas tareas de puesta a punto en las instalaciones, con el objetivo de preparar los sectores donde funcionarán nuevamente las líneas de producción.

El retorno de la actividad permitiría recuperar fuentes laborales y generar una oportunidad concreta de empleo durante los próximos seis meses, período en el que se prevé continuar con los trabajos necesarios para avanzar hacia la puesta en funcionamiento de la planta.

Durante el encuentro, los trabajadores también informaron que se encuentran próximos a organizar un remate público de parte de los equipos que permanecían en las instalaciones.

Rossi, Giménez y Runin compartieron con los trabajadores las expectativas vinculadas a esta nueva etapa y destacaron la importancia de que una planta con capacidad productiva pueda volver a funcionar.

Para quienes integran Aires del Sur, el proceso representa la posibilidad de recuperar una actividad que había quedado interrumpida y volver a contar con una fuente de trabajo, luego de un prolongado período de incertidumbre.

La recorrida permitió conocer el estado actual de las instalaciones, interiorizarse sobre las tareas que se están realizando y escuchar de manera directa las inquietudes y necesidades planteadas por los trabajadores.

Con la puesta a punto en marcha, Aires del Sur se encamina hacia una nueva etapa, marcada por la expectativa de recuperar la producción y generar nuevas oportunidades laborales.