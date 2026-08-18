Avanzan las tareas de limpieza y retiro de chatarra en calle Las Violetas

Un nuevo operativo de saneamiento se realizó en el sector de calle Las Violetas, donde se llevaron adelante trabajos de limpieza y retiro de chatarra a partir de distintos reclamos efectuados por vecinos.

El despliegue contó con personal y maquinaria de las áreas de Movilidad Fluida, Limpieza Urbana y Transporte, que intervinieron en diferentes chacras de la zona para retirar elementos en desuso y mejorar las condiciones del espacio.

Según se informó, durante el mes de agosto ya se concretaron 72 intervenciones relacionadas con el saneamiento y la movilidad, incluyendo el retiro de vehículos abandonados, chatarra, resguardos en el Corralón y entregas voluntarias. También se realizaron notificaciones en aquellos casos que requieren regularización.

Este tipo de operativos busca dar respuesta a situaciones detectadas en distintos sectores de la ciudad y contribuir al mantenimiento de espacios más limpios y ordenados.

Los vecinos pueden comunicar la presencia de vehículos abandonados, acumulación de chatarra u otras situaciones que requieran intervención mediante la Línea 147.