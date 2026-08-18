Capacitación y asistencia para fortalecer la producción hortícola en Río Grande

Productores y productoras hortícolas de Río Grande participaron de una nueva capacitación sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en el marco del inicio de una nueva temporada de producción.

La actividad reunió a más de veinte participantes y tuvo como objetivo brindar herramientas y conocimientos para mejorar la planificación y el desarrollo de las producciones hortícolas.

Durante el encuentro se abordó el enfoque integral de las Buenas Prácticas Agrícolas, con contenidos vinculados a la calidad de los alimentos, la seguridad de los procesos y la sostenibilidad de la actividad.

Uno de los principales ejes estuvo relacionado con el cuidado del ambiente y el uso eficiente de recursos como el agua y el suelo, promoviendo prácticas que permitan optimizar los procesos productivos.

También se trabajó sobre la importancia de la inocuidad alimentaria, la trazabilidad, los registros y el cumplimiento de las normativas vigentes, aspectos fundamentales para fortalecer la producción local.

Desde el equipo técnico de Desarrollo Agropecuario señalaron que estas instancias permiten acompañar a los productores en la planificación de cada temporada y facilitar la incorporación de nuevas herramientas para sus actividades.

La capacitación forma parte de las acciones de asistencia técnica destinadas al sector hortícola, generando espacios de formación que permitan mejorar los conocimientos y fortalecer los sistemas productivos de la ciudad.

Además, se encuentran disponibles distintas herramientas de apoyo y alternativas de financiamiento destinadas a atender las necesidades de los productores y favorecer el crecimiento y desarrollo de la producción hortícola local.