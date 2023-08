Actor fueguino convocado por el talentoso director Miguel Bou para integrar el elenco de «Vrutos»

Se trata de una película del talentoso Director, Miguel Bou, que aborda la temática de la violencia y la diferencia de clases. Para la misma, fue convocado el ríograndense Javier Giménez Filpe quien este año explotó la casa de la cultura con su obra del “Lápiz al fusil”.

En esta oportunidad Bou cuenta la historia de un grupo de Rugbiers que se enfrenta con la banda de “Marcelo” Dante Mastropierro actor mejor conocido por su personaje “El Negro Pablo” en la icónica serie Okupas la propuesta se completa con un elenco de lujo integrado por Diego Alonso (el pollo, okupas) y Gregorio Barrios (serie Apache) entre otros. El fueguino está en pleno rodaje.

Filpe no ocultó su alegría por la convocatoria y reveló que el Director “cuando me llamo el me dijo “escribí este personaje pensando en vos” esa una frase que todo actor quiere escuchar”, expresó.

Y consideró que se trata de “un desafío para mí el estar compartiendo escenas con estos monstruos que marcaron un camino y una época tremenda en la pantalla argentina y que aún hoy siguen vigentes”.

“Estoy dándolo todo para estar a la altura y muy feliz por todo lo que está pasando” reveló Filpe y contó que la película “es pesada, oscura, de gente peligrosa, de mucha tensión y mucha acción. Así que espero que la gente la pueda disfrutar, y representar a Rio Grande de la mejor manera”.

Durante los próximos meses la grabación se estará realizando en barrios muy conocidos de Buenos Aires como los Monoblock de lugano 1 y 2, Tápiales, y zonas calientes del conurbano bonaerense. Su estreno se espera para el 2024.