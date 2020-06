Wos estrenó un documental sobre ‘Caravana’, su primer disco

«Ahora descubrí el estudio, me encanta estar ahí, el momento de pensar un tema nuevo y empezar a hacerlo es la parte que más me gusta», dice Wos en el inicio de Wos: de Caravana, el corto documental producido por Red Bull que recorre el proceso de creación de su disco debut hasta su presentación en Groove -su primer show por fuera de un festival- y algunos de sus fechas afuera del país.

En el corto de casi 11 minutos, además del artista, aparecen su productor Facundo Yalve (Evlay), su manager Peter Ehrlich y Ca7riel, que lo acompañó como guitarrista en el disco. «En el proceso re estuve presente y ya me sabía los temas antes de que salgan», cuenta Ca7riel mientras le cortan el pelo. «Por ahí cuando sea muy viejo y no me acuerde de nada, el disco este me lo acuerdo pero de pe a pa».

«Lo que veo es que Valentín viene a quedarse como parte de la historia», afirma Erlich al final del documental.

