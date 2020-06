Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Miley Cyrus harán un festival benéfico

El Global Goal Unite Será el 27 de junio y estará organizado por la Comisión Europea y Global Citizen.

Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Miley Cyrus, entre otros artistas, cantarán en un show virtual solidario que se realizará el 27 de junio para recaudar fondos destinados a la investigación para la vacuna contra el coronavirus. Se Además de los artistas, se unirán científicos, filántropos y otros profesionales: la idea es luchar para un acceso igualitario a los tratamientos de COVID19.

El festival es organizado por Global Citizen y la Comisión Europea, quien será la encargada de transmitirlo por sus redes sociales oficiales y por canales de televisión europeos. «Los artistas tienen el poder de inspirar el cambio. Utilizan su talento para servir a grandes causas», declaró en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Shakira, por su parte, le pidió a los líderes mundiales que ayuden a ponerle fin al a pandemia «y comprometan los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas a todos en todas partes. Necesitamos equidad en salud y justicia global».

Este no será el primer festival online creado para luchar contra el coronavirus. A fines de abril, Lady Gaga lideró el concierto One World: Together at Home, organizado por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen.

