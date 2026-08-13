Convocan a una audiencia pública por el proyecto de valorización de residuos forestales

Se encuentra abierta la convocatoria a la comunidad para participar de la Audiencia Pública vinculada con el proyecto presentado por la empresa Litoral Renovable S.A., destinado a la valorización de residuos y subproductos provenientes de la actividad forestal.

La instancia tendrá como objetivo analizar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la iniciativa, que contempla el aprovechamiento de materiales como aserrín, viruta y chips de madera que actualmente constituyen residuos de la actividad productiva.

La audiencia se realizará el lunes 14 de septiembre, a partir de las 13 horas, en la Sala de Reuniones ubicada en Santiago Rupatini 285, en la ciudad de Tolhuin.

De acuerdo con las características del proyecto, se prevé implementar distintas etapas para el tratamiento de los residuos forestales, entre ellas procesos de clasificación, trituración y secado.

El material resultante será sometido posteriormente a un proceso de peletizado, con el objetivo de obtener pellets de biomasa para su aprovechamiento como fuente de energía.

La propuesta apunta a generar una alternativa para el uso de subproductos forestales, incorporándolos a un proceso de valorización que permita transformar estos materiales en un recurso aprovechable.

Las ponencias deberán presentarse en formato digital (PDF) a través del siguiente enlace: https://forms.gle/UJNXBL5eRLcrNXZx6

Para más información ingresar a: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/proyecto…/