Sam Smith anunció su tercer álbum de estudio

09/11/2020Sam Smith anunció su tercer álbum de estudio

Lo nuevo de Sam Smith se titula “Diamonds”. La canción, es un adelanto del próximo álbum del artista británico. El ganador del premio Oscar por su canción “Writings on the Wall” (del film Spectre de James Bond) anunció que este single formará parte de «Love Goes», su tercer disco de estudio.

Esta nueva producción de Sam Smith incluirá 10 canciones y 6 bonus tracks. Entre estos últimos se destacan los exitosos singles “How do you sleep?”, “ Dancing With A Stranger” (junto a Normani) y I’m Ready (con Demi Lovato).

Estas son las canciones que forman parte del álbum “Love Goes”, de Sam Smith:

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis (feat. Burna Boy)

5. So Serious

6. Dance (‘Til You Love Someone Else)

7. For The Lover That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes (feat. Labrinth)

11. Kids Again

BONUS TRACKS

1. Dancing with A Stranger (Sam Smith & Normani)

2. How Do You Sleep?

3. To Die For

4. I’m Ready (Sam Smith & Demi Lovato)

5. Fire On Fire

6. Promises (Calvin Harris & Sam Smith)

