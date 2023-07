“los fueguinos necesitamos un presidente que defienda la provincia con la firmeza y el conocimiento de Larreta”, expresó Sciurano

El legislador radical Federico Sciurano agradeció el compromiso del candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, quien se refirió al sub-régimen de promoción industrial en medios nacionales. “Yo estuve en Tierra del Fuego, no me la cuentan, estuve en las fábricas, recorrí. La verdad es que hay tecnología de primer nivel. No es solamente una ensambladora, decir eso es un facilismo, ahi fabrican, lo vi yo. Tenes 8 mil trabajadores de buen nivel de calificación”, aseguró Larreta.

Consultado acerca de la industria en Tierra del Fuego, Horacio Rodríguez Larreta detalló que “tenes 8 mil trabajadores de buen nivel de calificación, más los puestos indirectos. Eso no significa que no se pueda mejorar, ahora hay una oportunidad enorme con el paso a los autos a eléctricos. Para el 2035 en la comunidad europea todos los autos tienen que ser eléctricos, eso es una enorme oportunidad. La industria -fueguina- puede adaptarse, ampliarse, diversificarse y el conocimiento que ya tienen aplicarse a eso. Va a haber una demanda en el mundo enorme”.

“Además, en el país tenemos la materia prima para los autos eléctricos, como es el litio y el cobre para los autos eléctricos. No es un tema para hablar a la ligera”.

Larreta manifestó sobre la industria fueguina que “no es que juntan tres partes y las pegan, yo estuve ahí y lo vi. Es una tecnología que sorprende, que yo no la vi en ningún otro lugar del país”.

“Eso no quiere decir que no tengamos que velar por que la electrónica que se produce acá no sea mas cara que en otros lugares del mundo, pero tampoco es que juntan tres partes y las pegan, yo estuve y lo vi, es lo que hago cuando recorro la Argentina. Aprendo. Posiblemente antes de ir tenía otra visión, pero voy y aprendo. Estuve y lo vi, es lo que hago cuando recorro la Argentina, aprendo, me meto. No digo que no sea mejorable, pero hay una gran oportunidad”.

Finalmente, Sciurano dijo que “esta es la razón por la que apoyo a Horacio como presidente de los argentinos, porque entiende la complejidad del país con un proyecto que nos lleva al consenso a través del trabajo, la planificación y el crecimiento”.