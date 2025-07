Se confirma un nuevo feriado puente en agosto: habrá fin de semana largo

El Gobierno nacional oficializó un nuevo feriado puente para el mes de agosto. Se trata del viernes 15 de agosto, que fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que generará un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 17, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

La medida busca promover el turismo interno y forma parte de los feriados puente autorizados por el Ejecutivo para este 2025. Ya se había dispuesto lo mismo en mayo y está previsto otro día no laborable para noviembre.

Aunque el viernes 15 no será un feriado nacional, sino un día no laborable, quedará a criterio de cada empleador otorgarlo o no. En caso de que los trabajadores deban prestar servicios, se les abonará como una jornada habitual, sin recargo. Por el contrario, el domingo 17 sí es feriado nacional, por lo que corresponde descanso obligatorio o el pago doble en caso de trabajar.

Con esta decisión, muchas familias podrán planificar una escapada o descanso, aprovechando un nuevo fin de semana largo en el calendario anual.