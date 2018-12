Para Mora el Gobierno actuó irregularmente en la construcción de las viviendas

La Concejal Miriam Mora, presidenta de la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, alertó sobre la construcción de viviendas que el Gobierno de la provincia lleva adelante a través del programa nacional “Techo”.

Mora destacó que si bien “es una solución para los vecinos por la importante demanda de vivienda que hay” también advirtió que “el gobierno está accionando de manera irregular con relación a los Códigos que tenemos de Planeamiento Urbano y Edificación”.

Recordó que los barrios en dónde se están construyendo las viviendas “han demorado muchos años en regularizarse y se han hecho las pruebas de factibilidad con respecto a todos los servicios que tienen que tener”.

Además recordó que “los barrios tienen los censos realizados, las mensuras, la cantidad de habitantes que ocupa cada barrio y de ahí surge la cantidad de servicios que van a tener que brindar para la cantidad de vecinos que hay”.

Explicó que “si tenemos pruebas de factibilidad para un barrio en el que hay 1000 vecinos y de repente aparecen 100 viviendas más, dentro de estos terrenos o como en el Mirador que se han hecho un loteo y se ha marcado para colocar estas viviendas, entonces dejan de servir las pruebas de factibilidad y comienzan los problemas para brindar los servicios de agua; cloacas; gas y electricidad y deberían realizarse obras complementarias”.

Además Mora indicó que actualmente “se están beneficiando 30 vecinos y tengo entendido que en total van a ser 100 pero a muchas viviendas las están construyendo en patios cuando sabemos que son terrenos de viviendas unifamiliares y las complicaciones van a venir más adelante”.

Y en tal sentido insistió en que “el vecino es un beneficiario pero el gobierno de la provincia está actuando de manera irregular porque hemos visto al Ministro de Obras Públicas descargar los paneles de los camiones y él sabe cuáles son los pasos y requisitos que deben cumplir, y debe ir al Municipio”.

Y si bien señaló que no se trata de “pedir un permiso por parte del Gobierno de la provincia “si debe informar de que van a instalar más viviendas y ver como se organizan porque esto también está dentro del ámbito municipal y hay un código de Planeamiento Urbano y de edificación que no se está respetando pero no es que no se está respetando ahora, el Gobierno no lo respeta desde hace tiempo y la mayoría de las obras que tiene terminada e inauguradas son obras que no han cumplido con los requisitos”

Mora también criticó el hecho de que para llevar adelante la construcción “han traído todos los materiales de afuera cuándo hubiera sido bueno hacer un Compre Local para movilizar al mercado interno con la venta de estos materiales y herramientas para la construcción como también hubiera sido bueno que convoquen a la UOCRA dado que todo el tiempo estamos pidiendo que haya reactivación”.

También señaló que se trata de “viviendas de material ligero y hay que tener conciencia de cómo deben realizarse la construcción de esas viviendas y que estén reglamentadas porque antes no se les exigía pero ahora deben presentar planos, incluso cuando la van a mover de terreno a terreno tienen que presentar planos de todas las conexiones que tienen hechas” por lo tanto aseguró que “el perjudicado va a ser el vecino”.

Mora también indicó que “los materiales que están descartando y todo lo que sacan de los patios lo están tirando a la calle y a la vereda en lugares que ya están pavimentados, que tienen los cordones cuneta; que tienen las boca de tormenta que después se van a tapar toda esta mugre que están tirando”.

Y finalmente indicó que “han pasado por arriba al Municipio y al Concejo Deliberante con este tipo de accionar y perjudican al vecino” y también mencionó la situación en el barrio El Mirador “dónde han marcado terrenos y ahí no hay ningún servicio, es como si el Gobierno estuviera alentando las usurpaciones”.