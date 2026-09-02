La Casa de Tierra del Fuego conmemora los 75 años del Instituto Antártico Argentino

La Casa de Tierra del Fuego, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es escenario de una serie de actividades destinadas a celebrar los 75 años de trayectoria del Instituto Antártico Argentino (IAA), con una propuesta que reúne ciencia, educación, cultura, arte y divulgación sobre la actividad argentina en la Antártida.

Las Jornadas Antárticas se extenderán hasta el viernes 4 de septiembre en la sede ubicada en Sarmiento 731, con entrada abierta al público y una programación pensada para acercar a la comunidad diferentes aspectos relacionados con el Continente Blanco.

La iniciativa es impulsada en conjunto con la Galería Torres Barthe y el Instituto Antártico Argentino, e incluye una muestra artística y científica que permite conocer distintas miradas sobre la investigación, el ambiente y la presencia argentina en territorio antártico.

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Durante las jornadas se desarrollarán charlas con investigadores, paneles temáticos, actividades educativas, propuestas para docentes y niños, una proyección documental y encuentros con expedicionarios, generando espacios para el intercambio y la reflexión.

Uno de los encuentros destacados será la charla “Vivir y estudiar en la Antártida: 75 años de vocación científica”, a cargo de investigadores del IAA, quienes compartirán experiencias y conocimientos vinculados con el trabajo científico que se desarrolla en el Continente Blanco.

También tendrá lugar el panel destinado a docentes “Pedagogía de la Causa Antártica”, orientado a brindar herramientas para abordar la temática antártica desde el ámbito educativo y fortalecer su incorporación en las aulas.

La agenda contempla además el panel “Ciencia Argentina en el Hielo: Proyectos Específicos del IAA”, donde se abordarán investigaciones relacionadas con áreas como la biología, la glaciología y el medio ambiente, entre otras disciplinas.

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Otro de los espacios estará dedicado a la geopolítica, el Tratado Antártico y la soberanía nacional, seguido por la presentación de un documental realizado en el marco del 75° aniversario del Instituto Antártico Argentino.

La propuesta también incluye una charla-debate con expedicionarios y, especialmente dirigida al público infantil, el taller “Pintando el Continente Blanco”, una actividad artística organizada por la Galería Torres Barthe y el IAA.

El cierre de las Jornadas Antárticas está previsto para el viernes 4 de septiembre a las 17 horas, con un Gran Concierto de Gala del Ensamble de la Fuerza Aérea Argentina, además de la entrega de reconocimientos institucionales por las siete décadas y media de actividad del Instituto Antártico Argentino.

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Las actividades se desarrollan de 10 a 18 horas, con acceso abierto a la comunidad, y buscan generar un espacio de encuentro para conocer, valorar y difundir el trabajo científico, educativo y cultural relacionado con la Antártida y su importancia para el país.

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