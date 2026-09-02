Tras 188 días de conflicto, una planta de Río Grande vuelve a proyectar producción

La firma Athuel tomó formalmente el control de las instalaciones de Aires del Sur y ya se trabaja en el acondicionamiento de la fábrica. El entendimiento alcanzado contempla una primera producción de 40 mil equipos y genera expectativas entre los trabajadores metalúrgicos.

RÍO GRANDE.- La extensa disputa que atravesó a los trabajadores de Aires del Sur comenzó a transitar una nueva etapa luego de que se concretara el traspaso de la planta a Athuel. La medida permitió destrabar un conflicto que se extendió durante 188 días y abrió la posibilidad concreta de recuperar la actividad productiva.

El cambio representa un nuevo escenario para los trabajadores que permanecieron durante más de seis meses en las instalaciones en defensa de sus fuentes laborales. El objetivo que se planteó desde el inicio fue evitar el cierre de la actividad y encontrar una alternativa que permitiera mantener los puestos de trabajo.

En los últimos días, los propios trabajadores comenzaron a desarrollar diferentes tareas para poner nuevamente en condiciones la planta. El reacondicionamiento resulta necesario para preparar las instalaciones de cara al eventual comienzo de la producción bajo la nueva conducción.

Desde la representación de la UOM Río Grande destacaron el resultado alcanzado y consideraron que la continuidad laboral constituye uno de los principales logros luego de un conflicto prolongado.

El secretario adjunto del gremio, Marcos Linares, sostuvo que la definición fue posible gracias a la decisión de los trabajadores de mantener el reclamo durante todo este período y no abandonar la búsqueda de una solución.

Un compromiso productivo

El acuerdo contempla un volumen inicial de 40 mil equipos, una cifra que representa el primer desafío para la nueva etapa de la fábrica.

Para los representantes sindicales, recuperar actividad en el actual contexto industrial constituye una señal importante, particularmente por las dificultades que atraviesan distintos establecimientos fabriles y por la incertidumbre que existe respecto de la continuidad de numerosos puestos de trabajo.

La nueva etapa llega luego de la salida de la empresa que anteriormente se encontraba al frente de la producción. Aquella situación dejó a los trabajadores frente a un escenario de incertidumbre que derivó posteriormente en la permanencia dentro de la planta.

Desde la organización gremial cuestionaron el accionar de la anterior patronal y señalaron que previamente se había registrado un incremento significativo en los niveles de producción, antes de que la empresa dejara de brindar respuestas a los trabajadores.

Una discusión que excede a una fábrica

El conflicto de Aires del Sur también fue presentado por la UOM como parte de una problemática más amplia vinculada con la situación de la industria.

En ese sentido, Linares insistió en la necesidad de defender el empleo industrial y sostuvo que cada puesto laboral representa un ingreso para una familia y una parte fundamental de la actividad económica de la ciudad.

La organización sindical también reivindicó su participación histórica en las discusiones relacionadas con el desarrollo industrial de Tierra del Fuego y planteó que la defensa del empleo continuará siendo una de sus principales prioridades.

Mirgor continúa en negociación

Por otra parte, el dirigente metalúrgico confirmó que continúa abierto el conflicto con Mirgor. La conciliación obligatoria fue prorrogada por cinco días hábiles, mientras representantes sindicales participan en Buenos Aires de nuevas instancias de negociación.

La intención es encontrar una salida al conflicto mediante el diálogo, aunque desde la UOM también mantienen fuertes cuestionamientos hacia la postura de la empresa.

Expectativa por el reinicio

Con la transferencia de las instalaciones ya concretada y las tareas de reacondicionamiento en marcha, el desafío inmediato será transformar el acuerdo alcanzado en producción efectiva.

La fabricación inicial de 40 mil equipos aparece como el primer objetivo de esta nueva etapa, mientras los trabajadores esperan que el proceso permita consolidar la continuidad laboral.

Después de 188 días de permanencia y reclamo, la planta vuelve a mirar hacia la producción. El desafío ahora será sostener este nuevo escenario y lograr que la actividad industrial se mantenga en el tiempo.