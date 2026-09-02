Septiembre se llena de arte en Río Grande con nuevas muestras y propuestas gratuitas

El Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello” se prepara para vivir un septiembre cargado de propuestas culturales en el marco del Mes de las Artes. Durante todo el mes, el espacio ubicado en Río Grande ofrecerá exposiciones, talleres y actividades gratuitas destinadas a distintos públicos.

La agenda comenzará el sábado 5 de septiembre a las 19 horas con la inauguración de dos nuevas muestras que proponen diferentes maneras de acercarse a la historia, la identidad y la memoria a través de las expresiones artísticas.

En la planta baja del museo se presentará “Puntadas Patrimoniales”, una propuesta de la artista Elena Martínez, con curaduría del Lic. Esteban Rodríguez. La exposición utiliza el bordado como recurso para reconstruir y recorrer distintos aspectos vinculados con la historia de Río Grande.

En tanto, la sala ubicada en la planta alta recibirá “Hoowin, formas de habitar la memoria”, una muestra de las artistas Adriana Valero y Oriana Soto. La propuesta se desarrolla a través de la pintura y plantea nuevas perspectivas para reflexionar sobre la memoria y las diferentes formas de relacionarse con ella.

Además de las exposiciones, durante septiembre se desarrollará una variada programación de talleres y actividades gratuitas, pensadas para diferentes edades y niveles de interés.

El sábado 12, de 16 a 17:30 horas, se realizará un taller de pintura guiada en acuarela destinado a mayores de 16 años. Una semana después, el sábado 19, en el mismo horario, habrá una propuesta familiar denominada “Vení a intervenir el jardín del museo”.

La programación continuará el viernes 25, de 16 a 17:30 horas, con “La primavera a través de la historia del arte”, destinada a mayores de 16 años. El sábado 26 habrá dos actividades: de 15 a 16:30 horas se dictará “Acuarela de flores”, abierta a todo público, mientras que de 16 a 17:30 será el turno de “El club de las flores de papel”, para mayores de 15 años.

Todas las propuestas tendrán lugar en la sede del Museo Fueguino de Arte “Niní Bernardello”, ubicada en avenida Belgrano 319. Los talleres cuentan con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán inscribirse previamente al 2964-496318.

Por su parte, las exposiciones podrán visitarse durante todo septiembre. El museo permanecerá abierto de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 15 a 19 horas, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de acercarse gratuitamente a las distintas propuestas artísticas.