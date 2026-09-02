Investigan la muerte de una joven tras una cirugía de vesícula en Río Grande

La Justicia de Tierra del Fuego inició una investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Paola Elizabeth Muñoz Oyarzo, una joven oriunda de Tolhuin que falleció luego de ser sometida a una intervención quirúrgica de vesícula en el Sanatorio Fueguino de Río Grande.

El caso quedó bajo investigación del Juzgado de Instrucción de Río Grande, a cargo de la jueza María Rosa Santana, luego de los planteos realizados por familiares y allegados de la mujer, quienes solicitaron que se esclarezca lo ocurrido durante la atención médica.

De acuerdo con las primeras constancias incorporadas al expediente, durante la intervención se habría presentado una complicación y posteriormente la paciente habría desarrollado un cuadro de peritonitis biliar y shock séptico, que derivó en su fallecimiento.

Ante esta situación, la Fiscalía intervino y solicitó distintas medidas destinadas a reconstruir la evolución de la paciente y establecer qué ocurrió antes, durante y después de la cirugía.

Entre las diligencias requeridas se encuentra la realización de una autopsia, que permitirá determinar con precisión la causa de muerte y aportar elementos médico-legales para establecer si existe una relación entre la intervención quirúrgica y las complicaciones posteriores.

Además, se dispuso el secuestro de la historia clínica y se solicitó al Sanatorio Fueguino la identificación de todos los profesionales que participaron de la operación y de la atención posterior de la paciente.

La investigación también contempla el análisis de la documentación médica y la realización de pericias, con el objetivo de determinar si existió alguna conducta profesional que pudiera haber incidido en el desenlace.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa inicial y no existe responsabilidad penal determinada contra ninguno de los profesionales involucrados.

La Justicia deberá analizar las pruebas reunidas antes de establecer si hubo una eventual mala praxis o si el fallecimiento obedeció a una complicación médica no atribuible a la actuación del equipo de salud.

La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven, mientras se aguardan los resultados de las pericias y estudios ordenados por la Justicia.