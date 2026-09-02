Septiembre llega con propuestas de música, cultura y participación para las juventudes

Con una agenda que combina educación, cultura, recreación, música y espacios de participación, comenzó el Mes de las Juventudes, una iniciativa que durante septiembre ofrecerá distintas actividades destinadas a jóvenes de Río Grande.

La apertura tuvo lugar en el marco de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, encuentro destinado principalmente a estudiantes de los últimos años del nivel secundario. La propuesta permitió acercar información sobre alternativas de formación y distintas posibilidades para quienes se encuentran definiendo sus próximos pasos educativos y laborales.

Durante la presentación, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que uno de los principales objetivos es avanzar hacia una ciudad con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

En ese sentido, destacó la importancia de generar herramientas vinculadas con la formación, la cultura, el deporte y la salud, entendiendo estos espacios como ámbitos de acompañamiento, prevención y desarrollo de capacidades.

La programación continuará durante todo septiembre con actividades pensadas para promover el encuentro y la expresión juvenil. La agenda contempla propuestas artísticas, culturales, educativas y recreativas en distintos puntos de la ciudad.

La Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto” se desarrolla entre el 1° y el 2 de septiembre en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, con propuestas destinadas a estudiantes que buscan conocer las opciones disponibles para continuar sus estudios.

El 3 de septiembre, a las 18 horas, se llevará adelante Catwalk Colours en APA, ubicado en Cirilo Thomas 628. Luego, el sábado 12, de 14 a 18 horas, tendrá lugar una jornada de Break-Style en el Paseo Canto del Viento, en Fagnano 650.

La programación seguirá el 15 de septiembre con la proyección del documental “La Soledad de los Huesos” en el Espacio Tecnológico, Pellegrini 520, con funciones de 9:30 a 11:30 y de 14 a 16 horas.

Por su parte, el 16 de septiembre, a las 18 horas, se proyectará “La Noche de los Lápices” en el Parque de los 100 Años. El domingo 20, también a las 18, se realizará la Fiesta del Estudiante en el patio del Museo Municipal “Virginia Choquintel”, ubicado en Alberdi 555.

El cierre de la agenda está previsto para el 30 de septiembre, a las 18 horas, con una nueva edición de “Jóvenes Emprendedores”, que tendrá como escenario el Espacio Joven Zona Sur, en El Alambrador 204.

De esta manera, septiembre propone una agenda destinada a acompañar a las juventudes a través de diferentes espacios de aprendizaje, expresión, recreación y encuentro, poniendo en valor sus iniciativas y promoviendo su participación activa en la comunidad.