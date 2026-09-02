El Gran Premio de las Estancias confirmó su regreso para octubre

La séptima edición del Gran Premio de las Estancias se disputará los días 3 y 4 de octubre y será la tercera fecha del Campeonato Provincial de Rally 2026. La confirmación llegó luego de importantes gestiones realizadas para obtener las autorizaciones necesarias para utilizar los caminos por donde se desarrollará la competencia.

La organización, a cargo de la A.PI.TU.R., atravesó varias dificultades para conseguir los permisos correspondientes, una situación que mantuvo en expectativa a pilotos, equipos y aficionados del automovilismo fueguino.

El Gran Premio de las Estancias tendrá además un valor especial dentro del campeonato, ya que representará la tercera fecha del certamen provincial de rally 2026, convocando nuevamente a los principales protagonistas de la categoría.

Mientras continúan los preparativos, A.PI.TU.R. dará a conocer próximamente todos los detalles relacionados con la inscripción. En las próximas horas se informarán los días, horarios y valores del registro de participantes.

Así, el Gran Premio de las Estancias se encamina con el desafío de garantizar que el respeto por los caminos y las autorizaciones permita sostener esta tradicional competencia dentro del calendario del rally fueguino.