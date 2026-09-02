ANSES confirmó las fechas de cobro de septiembre: cuándo reciben sus haberes jubilados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026, que contempla a jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones y prestaciones sociales.

El calendario comenzará el martes 8 de septiembre y se desarrollará de manera escalonada a lo largo del mes, de acuerdo con el tipo de beneficio y la terminación del DNI de cada titular.

Entre las prestaciones incluidas se encuentran las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y la Asignación por Embarazo, además de otros beneficios administrados por el organismo.

Como ocurre habitualmente, los pagos se organizan según los últimos números del documento, con el objetivo de distribuir las fechas de acreditación y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus haberes.

En el caso de algunas prestaciones, el cronograma de septiembre se prolongará hasta los primeros días de octubre, por lo que los beneficiarios deberán consultar la fecha específica que corresponde a su prestación.

ANSES recomienda verificar el día de cobro a través de sus canales oficiales, teniendo en cuenta tanto el beneficio percibido como la terminación del DNI.

De esta manera, durante septiembre se pondrá en marcha un nuevo esquema de acreditaciones que alcanzará a millones de beneficiarios en todo el país.

Jubilados

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el haber mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

DNI terminado en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminado en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminado en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

El recibo de haberes podrá consultarse a través de Mi ANSES a partir del inicio del calendario de pagos.

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Para quienes reciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, Anses estableció un cronograma agrupado de a dos terminaciones de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo cronograma durante septiembre:

DNI terminado en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminado en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminado en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación por Embarazo: fechas de septiembre

Las titulares de la Asignación por Embarazo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI terminado en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminado en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre

DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre

DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, ANSES indicó que el pago se realizará el primer día del calendario correspondiente.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de septiembre

En tanto, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas tendrán una única ventana de pago: del 8 de septiembre al 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones correspondientes a nacimiento, adopción y matrimonio tendrán períodos de pago extendidos.

Para todos los documentos, las fechas serán:

Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.

Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Seguro por desempleo

El Desempleo Plan 1 se abonará según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre