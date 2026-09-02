Nuevos profesionales terminaron sus residencias y se incorporan al sistema de salud

Una jornada especial se vivió en Río Grande con la graduación de cinco profesionales que completaron su formación dentro del sistema de residencias en salud y que ahora continuarán desarrollando su actividad en el ámbito de la salud pública.

La ceremonia se realizó en el Salón del IPRA, donde se entregaron los certificados correspondientes a los nuevos especialistas. Del total de egresados, tres realizaron su residencia en Río Grande y dos en Ushuaia.

Entre los profesionales que finalizaron su formación se encuentran tres médicas de Medicina General, una de ellas formada en Río Grande y las otras dos en Ushuaia.

Pero la jornada tuvo además un significado especial para el área de salud mental: dos psicólogas se convirtieron en las primeras egresadas de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISAMC).

La propuesta comenzó hace tres años en Río Grande y apunta a formar profesionales capaces de abordar las problemáticas de salud mental desde una perspectiva integral, combinando distintas disciplinas y experiencias en territorio.

Durante su preparación, las nuevas especialistas realizaron prácticas comunitarias y rotaciones por diferentes dispositivos de atención, incorporando herramientas para afrontar situaciones de diversa complejidad.

Desde el Centro de Abordaje de Salud Mental de Río Grande destacaron especialmente este primer egreso. Marta Bolaño, directora del espacio, remarcó que se trata de la primera vez que dos psicólogas alcanzan la especialidad en salud mental mediante el régimen de residencia.

La incorporación de profesionales con esta preparación cobra especial relevancia ante el crecimiento de la demanda de atención en salud mental y la necesidad de contar con equipos preparados para brindar respuestas integrales.

Con esta nueva promoción, cinco profesionales culminan una etapa de formación y comienzan otra dentro del sistema sanitario, aportando sus conocimientos a los equipos de atención de Río Grande y Ushuaia