“El porcentaje destinado a obra pública con fondos propios es el más altos de los últimos años”

Lo afirmó la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, en el marco de la presentación del Proyecto de Presupuesto 2025 ante el Concejo Deliberante. «Teniendo en cuenta que el presupuesto 2025 se proyectó sin ningún tipo de aporte por parte del Gobierno Nacional, que el Municipio destine el 20.5% a obra pública representa un claro ejemplo de que la gestión del intendente Martín Perez apuesta a la transformación de la ciudad, acompañando su crecimiento con obras fundamentales que integren y generen equidad en cada barrio», sostuvo la funcionaria.

Respecto a las prioridades planteadas en el proyecto de presupuesto para el 2025, la Secretaria de Obras Públicas destacó que la primera acción que se sostiene «es poder destinar más de 4.000 millones de pesos para concretar tres obras fundamentales para la ciudad, que eran financiadas por el Gobierno Nacional en su momento, pero que el actual Poder Ejecutivo Nacional decidió no acompañar en su postura de no financiar obras públicas. Estas tres obras son: el Natatorio Olímpico que se construye en Chacra II; el Mercado de Productos Locales en el ex Kiosco Fénix; y el Nodo Logísitico del Parque Industrial».

«Proponemos un presupuesto ambicioso, que estudiamos tanto técnica como financieramente, para poder seguir materializando obras esenciales para los vecinos y las vecinas en un contexto económico complejo», resaltó Mónaco, y precisó que se planificaron obras estratégicas, las cuales contemplan la materia vial; de servicios; obras civiles; y transformacíón de espacios públicos. «El objetivo es llegar cada vez a más vecinos y vecinas de nuestra ciudad, con presencia en cada barrio, pensando siempre en un desarrollo territorial sostenible y mejorando, con acciones concretas, la calidad de vida de las y los riograndenses».

Respecto a Obras Viales, remarcó que la inversión es fuerte. «Son obras que buscan recuperar las arterias deterioradas por la ola polar que tuvimos durante la temporada 2024, tarea que ya comenzó en esta temporada y el fin es continuarla”, además de “la proyección de nuevos pavimentos, para vincular barrios dando prioridad a la conectividad urbana, que la comunidad esté cada vez más cerca, teniendo en cuenta los circuitos del transporte público, mejorando la transitabilidad dentro del ejido urbano, entre otros objetivos”.

“Otro de los aspectos fundamentales es lo referido a obras de infraestructura”, continuó la Secretaria, y especificó que éstas implican “tanto el mantenimiento y la mejora de los servicios básicos que están dentro de la órbita municipal; como así también adelantarnos en servicios esenciales para lo que puede llegar a ser una temporada de invierno nuevamente dura, trabajar en la prevención y mejora de nuestras redes en el afán de evitar consecuencias ante una próxima ola polar”.

En esa línea, destacó que “sobre todas las cosas, las obras de infraestructura se ejecutarán en materia habitacional. Lo más importante es el desarrollo de obras que generen suelo urbano y sumando servicios, como primer respuesta a la situación habitacional que viven nuestros vecinos y vecinas”.

En cuanto a las Obras Civiles, la funcionaria informó que continúa siendo una prioridad la conclusión de las obras que ya están iniciadas, “como el Centro de Adultos y Adultas Mayores, para consolidar las políticas de acompañamiento a las personas mayores; y el edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, espacio que trabajará en materia de soberanía y defensa nacional”.

Como así también “la ejecución de nuevas obras, entre ellas un nuevo Espacio Joven para los chicos y chicas del barrio Malvinas Argentinas y barrios cercanos; la intervención de espacios deportivos; entre otras”.

Además “con fondos enteramente municipales, se dará continuidad a obras civiles fundamentales que comenzaron siendo financiadas con fondos nacionales, pero que el actual Gobierno decidió ya no acompañar, como el Nodo Lógístico y Parador de Autotransporte del Parque Industrial; el Mercado de Productos Locales y el Natatorio Olímpico”, recordó Mónaco, “como también daremos prioridad a la transformación de los espacios públicos de nuestra ciudad”.

“Ya tenemos una línea de transformación de espacios públicos que venimos llevando a cabo, con un trabajo planificado que enlaza las distintas intervenciones que desarrollamos, vinculando obras con sus entornos inmediatos, y seguiremos por más, optimizando cuestiones tales como iluminación urbana, veredas públicas, reacondicionamiento en puntos neurálgicos y modernización de nuestro entorno urbano, sumar plazas y playones deportivos, acercando más espacios de esparcimiento para los vecinos y vecinas, como así también intervenir los ya existentes”, continuó.

“Estamos llevando a cabo un proceso de transformación en la ciudad en materia vial, infraestructura urbana, generando suelo urbano y sumando servicios. Estos son nuestros ejes desde el primer día de gestión y sobre esas líneas vamos a seguir trabajando”, concluyó.