Situación industrial en TDF: “El que es solidario profundizó esa condición y el que es miserable, también”

Así lo manifestó la legisladora por FORJA, Mónica Acosta tras referirse a la decisión de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica de abonar solo el 70% de los salarios de los operarios que se desempeñan en las fabricas nucleadas en AFARTE.

En contacto con FM Fuego, la legisladora, Mónica Acosta dialogó de la situación que están atravesando diferentes sectores en la provincia en torno a las medidas tomadas para combatir la pandemia del coronavirus.

En este contexto, la parlamentaria indicó que “no podemos desconocer que nos antecedieron cuatro años de desindustrialización pero en virtud de las características de las grandes empresas pueden reconvertirse y pasar de ser productoras a importadoras por lo tanto en sus números la incidencia no fue muy grande” pero “de persistir la pandemia puede afectar”.

En cuanto al trabajo que se está realizando desde el Gobierno Provincial, informó que “hay un registro de las empresas que están en crisis que de alguna manera tanto en Río Grande como en Ushuaia necesitan de las políticas publicas del estado para sostener el personal”.

Acosta detalló que “en Ushuaia, tanto Renacer como Ambassador Fueguina ya tenían una situación en la que la provincia acompaña con planes Red Sol, la tarjeta alimentaria y los módulos, en Río Grande ocurre lo mismo con Audivic y Digital Fueguina”.

En ese sentido, la parlamentaria lamentó que “hay empresas grandes que en el momento en el que Alberto Fernández estableció los DNU pidiendo que no se despida al personal y que sean solidarios ante esta situación, Techint con Pablo Rocca a la cabeza despide trabajadores. Esa fue la primera reacción que, tristemente resonó en la provincia con Mirgor “.

“La caída de los contratos en Mirgor son despidos encubiertos, porque no dejan de ser más de 500 familias arrojadas a su suerte en un contexto de muchísima dificultad” manifestó Acosta,

Tras eso consideró que “a Caputo no se le hubiera caído nada si sostenía a sus trabajadores porque ellos tienen lo que las pequeños empresas no tienen, la oportunidad de ser los primeros en la lista de licitaciones públicas del estado”.

En esta línea, expresó que “me llama mucho la atención ya que AFARTE no actuó como en otras instancia es decir, de manera corporativa porque New San el viernes pasado abonó el 100% de los salarios a sus operarios. Esto deja en claro que la discusión es política y no económica”.

“Detrás de la pandemia hay ganadores y perdedores y habrá una embestida de los sectores con mayor concentración de poder para no relegar ganancias para que esta crisis la soporte más el pueblo porque el que es solidario profundizó más esa condición y el que es miserable, también” consideró Acosta.

En este sentido, aclaró que “el gobernador Melella siempre va a priorizar la vida de las personas por sobre cualquier cosa, nunca voy a poner en tela de juicio eso. No hay un día en el que no me pregunte qué sería de esta situación si en el gobierno nacional hubiese estado Macri y si en el gobierno provincial hubiese estado Bertone, quienes los sufrimos sabemos la indiferencia que manejan estas personas”.

Para finalizar, reflexionó que “debemos asistir en serio a quienes necesitan, no con una foto detrás generando una explosión en las redes sociales. Si vas a ayudar deja la camarita guardada porque si hay algo que en un momento de crisis los más humildes no necesitan es que exhibas esas carencias detrás de una propaganda política, falta mucho para el 2023 y muchos ya se subieron al rally”.