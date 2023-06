Pablo Blanco propone una tarifa especial de un 50% de descuento en pasajes para los residentes y estudiantes de Tierra del Fuego

El Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para incorporar un artículo a la Ley 19030 de Política Aeronáutica Nacional para establecer una tarifa especial reducida en un 50 % de la tarifa regular que será aplicable únicamente a los pasajeros residentes en la provincia de Tierra del Fuego para la adquisición de los tramos ida y vuelta con punto de origen en los aeropuertos de Ushuaia o Río Grande y destino ciudad de Buenos Aires. El proyecto incluye también a los estudiantes fueguinos que cursan sus estudios en otros lugares del país.

El proyecto propone incorporar el artículo 44 bis estableciendo que “La misma tarifa especial reducida alcanzará a los estudiantes universitarios con domicilio en Tierra del Fuego, para los pasajes ida y vuelta entre la ciudad donde cursen sus estudios y la provincia de Tierra del Fuego, sin condición de punto de origen. En este caso, deberá acreditarse el domicilio en la provincia, la condición de estudiante universitario regular fuera de la provincia y la ciudad o provincia del establecimiento educativo al que asiste. A los fines de hacer efectivos los principios básicos establecidos en esta ley, deberá asegurarse y reservarse un cupo mínimo del 10% de las plazas del avión en cada vuelo con esta tarifa especial”.

“Hace poco más de un mes Aerolíneas Argentinas anunció la implementación de un mecanismo por el cual los residentes fueguinos podrán acceder a un descuento especial de hasta el 30% sobre la tarifa de los vuelos que tengan como punto de origen los aeropuertos de la provincia y como destino los ubicados en la ciudad de Buenos Aires”, explicó el senador fueguino.

“Sin embargo, este anuncio resulta insuficiente: porque no se asegura una tarifa establecida, ni un cupo dentro del avión y porque no brinda una normativa concreta y clara que establezca estas condiciones y no toma en consideración a los estudiantes fueguinos que están cursando la Universidad. Este segmento no puede acceder a la tarifa especial justamente porque no están en Tierra del Fuego para adquirir el pasaje con dicho punto de origen”.

Tierra del Fuego es una isla. No en sentido figurado sino geográfico. Para entrar o salir de la provincia por tierra es necesario pasar cuatro aduanas y cruzar el Estrecho de Magallanes con una barcaza operada por una empresa chilena. Además, un pasaje aéreo de ida y vuelta no se consigue por menos de 100.000 pesos, lo que supone un esfuerzo mayúsculo cuando no casi imposible para los fueguinos en el contexto de la crisis actual. Para que esta iniciativa de Aerolíneas Argentinas no quede en la nada creo adecuado fijar esta tarifa especial por Ley”, sentenció Blanco.