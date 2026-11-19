### el boxeo fueguino inicia su campeonato provincial y definirá

El boxeo de Tierra del Fuego atraviesa una etapa de crecimiento, con una estructura deportiva que continúa ampliándose y una mayor presencia de clubes y competidores en distintos puntos de la provincia.

En ese contexto, este domingo comenzará el Campeonato Provincial de Boxeo, una competencia que reunirá a deportistas de diferentes categorías y tendrá como primer paso una programación de aproximadamente ocho enfrentamientos.

El presidente de la Asociación Fueguina de Boxeo, Ramón Galfrascoli, explicó que el torneo se extenderá durante cuatro o cinco jornadas, en las que se definirán los campeones provinciales de cada división.

Además del título local, el certamen tendrá un objetivo deportivo de mayor alcance: determinar quiénes integrarán la representación fueguina en las competencias nacionales previstas para 2027.

Galfrascoli también destacó el trabajo que vienen realizando las escuelas de boxeo y el desempeño de los deportistas que participaron en certámenes nacionales e internacionales.

Actualmente, la disciplina cuenta con alrededor de 16 clubes en Tierra del Fuego, un crecimiento que refleja la expansión de la actividad y el trabajo sostenido de las instituciones.

De esta manera, el campeonato provincial se presenta como una instancia clave para medir el nivel de los pugilistas fueguinos, promover nuevos talentos y comenzar a delinear el equipo que llevará la bandera de la provincia a los próximos desafíos deportivos.