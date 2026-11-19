El futuro administrativo del Puerto de Ushuaia volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Nación dispusiera prolongar la intervención de la terminal marítima. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que establece nuevas condiciones para sostener la medida.

La disposición incorpora un programa de obras que deberá ejecutarse antes de avanzar hacia la normalización institucional. En consecuencia, la continuidad del control nacional estará atada al desarrollo de las mejoras consideradas necesarias para garantizar el funcionamiento de las instalaciones.

Entre las principales preocupaciones aparecen el estado de los muelles, las condiciones de seguridad, el sistema eléctrico y las redes de abastecimiento de agua. También se incluyen trabajos en sectores utilizados para el movimiento de cargas y la actividad de embarcaciones turísticas.

El proyecto contempla, además, reparaciones en los sitios operativos, mejoras en las instalaciones sanitarias, renovación de los sistemas contra incendios y trabajos vinculados con la infraestructura destinada a los catamaranes.

Uno de los puntos que también figura en la planificación es la intervención sobre el dique Y-3, junto con tareas de mantenimiento en distintos espacios utilizados para las operaciones portuarias.

La resolución sostiene que las acciones desarrolladas hasta el momento permitieron avanzar en determinadas cuestiones operativas, aunque considera que todavía existen necesidades de infraestructura que requieren continuidad y nuevas inversiones.

Otro aspecto significativo es la delimitación del espacio alcanzado por la intervención. La autoridad nacional incorporó precisiones sobre las instalaciones, los equipamientos y los sectores acuáticos vinculados con la actividad portuaria.

Esto implica que el alcance de la medida no se limita exclusivamente a los terrenos donde funcionan las instalaciones, sino que también comprende áreas de agua relacionadas con las operaciones de la terminal.

La continuidad de la intervención mantiene a la administración provincial fuera de la conducción directa del puerto, mientras la autoridad nacional conserva las atribuciones para supervisar su funcionamiento y avanzar con el programa establecido.

Por el momento, la normativa no establece un día concreto para concluir el proceso. La posibilidad de modificar el actual esquema de administración dependerá de la ejecución de los trabajos y de las evaluaciones que realice el organismo nacional.

La decisión tiene especial relevancia para Tierra del Fuego, ya que Ushuaia constituye una infraestructura estratégica para el turismo internacional, el movimiento de cruceros, la actividad antártica y el transporte marítimo.

Con esta nueva disposición, la discusión sobre quién debe administrar el puerto vuelve a cobrar protagonismo. Mientras se proyectan obras para mejorar su infraestructura, la recuperación de la conducción provincial continúa sin una fecha definida.