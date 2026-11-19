El 2027 comenzará con un escenario político atravesado por elecciones desdobladas en distintas provincias. Tierra del Fuego será uno de los distritos donde la disputa local tendrá lugar antes de la definición nacional, en una contienda que pondrá en juego la continuidad del actual esquema de poder y la construcción de nuevas alternativas políticas.



La normativa electoral fueguina establece que los comicios provinciales deben realizarse entre tres y cinco meses antes de las elecciones nacionales cuando coinciden los períodos electorales. Por ese motivo, y tomando como referencia las presidenciales del 24 de octubre, la votación local deberá ubicarse entre mayo y junio.



La fecha definitiva todavía no fue anunciada, pero el calendario ya representa un desafío para los partidos y espacios políticos, que tendrán que resolver candidaturas, alianzas y acuerdos con mayor anticipación.



En paralelo, otros distritos comenzaron a despejar las incógnitas. Neuquén será el primero en votar, el 14 de febrero, mientras que Santa Fe tendrá sus primarias el 18 de abril y las generales el 13 de junio.



Tucumán fijó sus elecciones para el 9 de mayo y Salta hará lo propio el 16 de ese mes. En ambos casos se elegirán autoridades provinciales y municipales.



Una disputa que excede el calendario



En Tierra del Fuego, la elección tendrá como principales protagonistas a los sectores que buscarán disputar la Gobernación, la Vicegobernación y la representación legislativa. También será una instancia determinante para los espacios municipales, en un contexto donde las alianzas y los posicionamientos comienzan a adquirir mayor importancia.



El adelantamiento obligará a las distintas fuerzas a acelerar sus definiciones y evitar que la discusión provincial quede absorbida por la campaña presidencial.



Con este panorama, el 2027 tendrá dos escenarios electorales diferenciados: primero, la renovación de autoridades en Tierra del Fuego y otras provincias; meses después, la competencia nacional por la Presidencia.



Para el escenario fueguino, la cuenta regresiva política ya comenzó.

