La ciudad de Tolhuin será escenario de un encuentro deportivo que convocará a delegaciones de Tierra del Fuego, Chaco y Chubut. Se trata del Torneo Patagónico de Newcom, organizado en el marco del quinto aniversario de Pioneros Tolhuin.



Los partidos se disputarán durante tres días en la Casa del Deporte, con la participación de jugadores de las categorías mayores de 50 y 60 años. La apertura oficial está prevista para el viernes 20, a las 19 horas.



La convocatoria contempla la llegada de más de 400 personas, entre competidores, familiares y acompañantes, lo que también tendrá impacto en la actividad turística y comercial de la localidad.



El encuentro será una oportunidad para compartir experiencias entre equipos de diferentes puntos del país y poner en valor una disciplina que gana cada vez más espacio entre los adultos mayores.



La propuesta se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre y tendrá como eje la celebración de Pioneros Tolhuin, que eligió festejar sus cinco años de actividad con una competencia que reunirá deporte y participación regional.



