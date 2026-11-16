En el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, Río Grande será escenario de una nueva edición de la Bicicleteada por la Soberanía, una iniciativa que combinará deporte, memoria y participación comunitaria.



La jornada contará con el acompañamiento del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” y la participación de asociaciones vinculadas al ciclismo, deportistas de competición y ciclistas independientes.



La concentración está prevista para las 16 horas en el Parque de los 100 Años, mientras que la largada será a las 17. Desde ese punto, los participantes recorrerán distintos sectores de la ciudad y, durante el regreso, pasarán por los Monumentos de Malvinas antes de finalizar nuevamente en el lugar de partida.



Uno de los principales objetivos de la propuesta será rendir homenaje a los Veteranos de Guerra y mantener vigente el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.



Además del sentido conmemorativo, la bicicleteada buscará promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y generar conciencia sobre la importancia de una convivencia vial segura.



En ese sentido, se pondrá especial atención en la responsabilidad de los automovilistas al compartir las calles con los ciclistas, así como en el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de quienes se movilizan en bicicleta.



También se recordará la importancia de utilizar los elementos de protección correspondientes, como casco, chaleco reflectivo y luces, además de respetar semáforos y señales de tránsito.



La actividad será libre y gratuita, y representa una oportunidad para que vecinos y familias se sumen a una jornada que busca unir el deporte, la memoria y el compromiso con la soberanía nacional.

