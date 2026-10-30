El Rally de los Lagos tendrá su 27ª edición el 13 de diciembre

La tradicional competencia de mountain bike ofrecerá circuitos de 72 y 32 kilómetros, premios en efectivo en todas las categorías y beneficios para equipos. La convocatoria es impulsada por Pata Sport Asociación Deportiva.
Hace 22 minutos Deportes

 El próximo 13 de diciembre se realizará una nueva edición del Rally de los Lagos, una de las pruebas de ciclismo de montaña que convoca a deportistas en Tierra del Fuego.

En esta oportunidad, los participantes podrán elegir entre dos distancias: 72 o 32 kilómetros. Ambos recorridos atravesarán distintos escenarios naturales de la Patagonia, con bosques, senderos, barro, arena y sectores de agua.

La competencia contará con premios en efectivo para todas las categorías. Además, habrá promociones especiales para grupos: los equipos de seis integrantes pagarán cinco inscripciones, mientras que los de doce abonarán diez.

La propuesta, organizada por Pata Sport Asociación Deportiva, celebrará así sus 27 ediciones, manteniendo una convocatoria que combina deporte, aventura y desafíos al aire libre.


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