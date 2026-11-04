La fiesta provincial del róbalo tendrá dos jornadas de pesca y nuevos premios

Río Grande volverá a ser escenario de una de sus celebraciones tradicionales con la realización de la XXII Fiesta Provincial del Róbalo, que este año tendrá como novedad el desarrollo de dos jornadas consecutivas de competencia, previstas para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.



La actividad se desarrollará de 8 a 14 horas y tendrá lugar en ambas márgenes del río Grande. La primera jornada se llevará adelante en la margen sur, mientras que el segundo día la competencia se trasladará a la margen norte.



Las inscripciones serán gratuitas y estarán habilitadas desde el viernes 6 de noviembre, exclusivamente a través del sitio web turismo.riogrande.gob.ar.



Para esta edición se dispondrán 280 lugares en la categoría Róbalo, destinada a mayores de 18 años, y otros 20 cupos para Robalito, dirigida a adolescentes de entre 12 y 17 años.



En cuanto a los reconocimientos, se premiará a quienes obtengan el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría. También continuará el premio especial Dama, destinado a la mujer que capture el ejemplar de mayor tamaño.



A estas distinciones se sumará una nueva categoría denominada Premio Especial Cantidad, que reconocerá al participante que consiga la mayor cantidad de piezas durante las dos jornadas de competencia.



Otra de las novedades será la posibilidad de acceder a la Fiesta Nacional del Róbalo, que se realiza en Puerto Santa Cruz. A partir de un convenio de vinculación entre ambas localidades, quienes alcancen el primer y segundo puesto de la categoría Róbalo podrán participar de la competencia nacional prevista para febrero de 2027, con transporte y alojamiento cubiertos.



La propuesta busca ampliar la participación de pescadores de distintos puntos de la provincia y fortalecer el intercambio con otras localidades que comparten la pesca como actividad deportiva, recreativa y turística.



Para consultas sobre la competencia, los interesados podrán comunicarse al correo turismorga@gmail.com o al teléfono 2964-352244.



